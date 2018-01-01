Все женщины – химеры. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «Все женщины – химеры» – четвертую в серии «Юджин – повелитель времени». Нелегко нашему человеку в магическом Средневековье. Потому что даже самого высшего образования порой не хватает, чтобы понять окружающих. Значит, надо смелее овладевать новыми знаниями и умениями! Вот и пришлось Юджину научиться старинному способу стрельбы по-македонски, что в краю арбалетов, химер и воинственных глердов оказалось очень даже кстати. Но стрельбой не решить очень важный вопрос: имеет ли он, дитя политкорректного и мультикультурного мира, право лезть со своим уставом в мир колдовства и магии, по-своему цельный и гармоничный? Аудиокнига от создателя легендарного цикла «Ричард Длинные Руки»! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Все женщины – химеры слушать на видеосервисе Wink.