Все-все-все о воспитании детей. Людмила Петрановская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Людмила Петрановская – известный психолог, лауреат премии президента РФ в области образования, автор бестселлеров «Что делать если…» и «Что делать если…2». Благодаря своей практической значимости книги Людмилы Петрановской стали абсолютными хитами среди научно-популярной литературы по воспитанию детей. Эту аудиокнигу стоит прослушать всем родителям. И тем, кого заботит легкое недопонимание, и тем, кто уже отчаялся найти общий язык с детьми. Мы собрали три книги в одной: «Если с ребенком трудно», «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» и «Self-мама» – рекомендации, которые могут избавить вас и ребенка от тонн психологической макулатуры. В первой части Людмила расскажет, как научиться ориентироваться в сложных ситуациях, решать конфликты и достойно выходить из них. Вы сможете понять, чем помочь ребенку, чтобы он рос и развивался, не тратя силы на борьбу за вашу любовь. Шаг за шагом, с примерами и разбором ситуаций автор дает ответы на наиболее часто задаваемые вопросы родителей. Во второй части аудиокниги, Людмила расскажет о роли родителей на пути к взрослению: «Как зависимость и беспомощность превращаются в зрелость?» и «Как наши любовь и забота год за годом формируют в ребенке тайную опору, на которой, как на стержне, держится его личность?» Вы сможете увидеть, что на самом деле стоит за детскими «капризами», «избалованностью», «агрессией», «вредным характером». В третьей части Людмила даст практические советы для современных мам, которые стремятся уделять равное колич...Слушайте книгу.



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