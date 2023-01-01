Все уроки Джозефа Мэрфи в одной книге. Управляйте силой вашего подсознания!. Тим Гудмен,Александр Бронштейн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джозеф Мэрфи – великий мастер работы с подсознанием – сделал открытие, касающееся каждого человека: он открыл способ совершения чудес в нашей жизни, подходящий для всех без исключения! Потому что главный инструмент исполнения любых желаний дан каждому из нас от рождения. Это наше собственно�е подсознание. Да, вы тоже можете творить чудеса, меняя свою жизнь и реальность вокруг себя так, как вам того хочется. Для этого нужно только усвоить уроки гуру и пройти обучение у двух опытных исследователей, разработавших уникальные практики. В этой аудиокниге представлено самое полное собрание советов Джозефа Мэрфи и лучшие упражнения для их освоения.



Все уроки Джозефа Мэрфи в одной книге слушать на видеосервисе Wink.