Все уроки Джозефа Мэрфи в одной книге. Управляйте силой вашего подсознания!. Тим Гудмен,Александр Бронштейн
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Все уроки Джозефа Мэрфи в одной книге. Управляйте силой вашего подсознания!. Тим Гудмен,Александр Бронштейн

Все уроки Джозефа Мэрфи в одной книге. Управляйте силой вашего подсознания!. Тим Гудмен,Александр Бронштейн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика, Психология505 мин12+

Сюжет

Джозеф Мэрфи – великий мастер работы с подсознанием – сделал открытие, касающееся каждого человека: он открыл способ совершения чудес в нашей жизни, подходящий для всех без исключения! Потому что главный инструмент исполнения любых желаний дан каждому из нас от рождения. Это наше собственное подсознание. Да, вы тоже можете творить чудеса, меняя свою жизнь и реальность вокруг себя так, как вам того хочется. Для этого нужно только усвоить уроки гуру и пройти обучение у двух опытных исследователей, разработавших уникальные практики. В этой аудиокниге представлено самое полное собрание советов Джозефа Мэрфи и лучшие упражнения для их освоения.

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