Все оттенки ужаса. Коллектив авторов
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Все оттенки ужаса. Коллектив авторов

Все оттенки ужаса. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика340 мин12+
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О книге

Бездонные черные пещеры и рыцарские замки с золотыми шпилями, магические книги с пятнами крови на пожелтевших страницах и призраки, растворяющиеся в сиреневой предутренней дымке… Готическая литература ужасов переполнена самыми яркими цветовыми сочетаниями и ярчайшими образами. Мы собрали в этой аудиокниге самые разные истории – жесткие и мрачные, загадочные и романтичные, чтобы вы оценили все оттенки ужаса.

Все оттенки ужаса слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Ужасы и мистика
Время
340 мин / 05:40

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