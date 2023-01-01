Все оттенки ужаса. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Бездонные черные пещеры и рыцарские замки с золотыми шпилями, магические книги с пятнами крови на пожелтевших страницах и призраки, растворяющиеся в сиреневой предутренней дымке… Готическая литература ужасов переполнена самыми яркими цветовыми сочетаниями и ярчайшими образами. Мы собрали в �этой аудиокниге самые разные истории – жесткие и мрачные, загадочные и романтичные, чтобы вы оценили все оттенки ужаса.



Все оттенки ужаса слушать на видеосервисе Wink.