WinkАудиокнигиВсе оттенки ужаса. Коллектив авторов
Все оттенки ужаса. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика340 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
О книге
Бездонные черные пещеры и рыцарские замки с золотыми шпилями, магические книги с пятнами крови на пожелтевших страницах и призраки, растворяющиеся в сиреневой предутренней дымке… Готическая литература ужасов переполнена самыми яркими цветовыми сочетаниями и ярчайшими образами. Мы собрали в �этой аудиокниге самые разные истории – жесткие и мрачные, загадочные и романтичные, чтобы вы оценили все оттенки ужаса.
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