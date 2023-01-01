Все лгут. Поисковики, Big Data и Интернет знают о вас все. Cет Cтивенс-Давидовиц (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Люди склонны преувеличивать и не договаривать, опросы не показывают всей картины, исследования недостаточно репрезентативны ‒ в общем, лгут все… Кроме Big Data! Перед вами сенсационная книга о том, как при помощи больших данных и современных технологий можно узнать всю подноготную современног�о общества. Автор этой книги, специалист Google по Data Science, выяснил, что скрывают люди, какие они на самом деле, а не какими хотят казаться. Что же он узнал?



Все лгут слушать на видеосервисе Wink.