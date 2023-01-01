Все, что меня не убило…. Анна Дашевская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Катерина Михайловна Каретникова жила той жизнью, которую заслужила. Любимая работа, неплохая зарплата, загородный дом, в котором можно просыпаться ночью и слушать тишину, друзья, соседи… Всe изменилось, когда в собственном подвале, пойдя за банкой варенья, она обнаружила дверь. Дверь, которой �раньше не было. Дверь в стене, за которой нет ничего, кроме земли. Дверь, ведущую в никуда? А если есть дверь, то рано или поздно она откроется. Что решит доктор Каретникова, когда еe попросят о помощи те, кто окажется на пороге?



Все, что меня не убило… слушать на видеосервисе Wink.