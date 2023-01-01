Все арестованы!. Андрей Белянин,Галина Черная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто в мире чертей, демонов, горгулий, вампиров, ведьм и прочей нечисти способен навести порядок и поддерживать закон? Только отважная команда полицейских в лице комиссара Базиликуса (поедателя пончиков!), капрала Флевретти (любимца женщин!), рядового Чунгачмунка (настоящего индейца!) и, разумее�тся, подтянутого выпускника столичной академии чeрта-детектива Ирджи Брадзинского, защищающего честь любимой девушки и свою любовь… Не сдавайтесь, сержант Брадзинский!



Все арестованы! слушать на видеосервисе Wink.