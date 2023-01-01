Всадники ночи. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уловка некроманта Белурга вынудила Андрея Зверева ехать домой, в Великие Луки, не привычной дорогой, а через Дорогобуж, узкими проселками через дремучие леса, что раскинулись между Смоленским трактом и Пуповским шляхом. Здесь, вдали от проторенных путей, он и столкнется со всадниками ночи – х�рабрыми и бессмертными воинами, сумевшими разгромить немало врагов, превосходящих их и силой и количеством. Одним из таких врагов для них старанием злого колдуна отныне стал князь Сакульский. Со всадниками ночи невозможно управиться простому смертному человеку. Но если хочешь выжить – их придется победить.



Всадники ночи слушать на видеосервисе Wink.