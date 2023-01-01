Всадники ночи. Александр Прозоров
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Всадники ночи. Александр Прозоров

Всадники ночи. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези732 мин12+

Сюжет

Уловка некроманта Белурга вынудила Андрея Зверева ехать домой, в Великие Луки, не привычной дорогой, а через Дорогобуж, узкими проселками через дремучие леса, что раскинулись между Смоленским трактом и Пуповским шляхом. Здесь, вдали от проторенных путей, он и столкнется со всадниками ночи – храбрыми и бессмертными воинами, сумевшими разгромить немало врагов, превосходящих их и силой и количеством. Одним из таких врагов для них старанием злого колдуна отныне стал князь Сакульский. Со всадниками ночи невозможно управиться простому смертному человеку. Но если хочешь выжить – их придется победить.

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Фэнтези

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