Всадники неприступных гор. Аркадий Гайдар (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Всадники неприступных гор» Аркадия Петровича Гайдара (настоящая фамилия – Голиков 1904-1941), русский советский детский писателя, киносценариста, журналиста, военного корреспондента. Участника Гражданской и Великой Отечественной войн. «Я знаю, что мне надо. Мне 23 года, и объем моей груди равен девяносто шести сантиметрам, и я легко выжимаю левой рукой двухпудовую гирю. Мне хочется до того времени, когда у меня в первый раз появится насморк или какая нибудь другая болезнь, обрекающая человека на необходимость ложиться ровно в девять, предварительно приняв порошок аспирина, – пока не наступит этот период, как можно больше перевертеться, перекрутиться в водовороте с тем, чтобы на зеленый бархатный берег выбросило меня порядком уже измученным, усталым, но гордым от сознания своей силы и от сознания того, что я успел разглядеть и узнать больше, чем за это же время увидели и узнали другие. А потому я и тороплюсь. И потому, когда мне было 15 лет, я командовал уже 4 й ротой бригады курсантов, охваченной кольцом змеиной петлюровщины. В 16 лет – батальоном. В 17 лет – пятьдесят восьмым особым полком, а в 20 лет – в первый раз попал в психиатрическую лечебницу.» А.Гайдар, «Всадники неприступных гор» ©



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