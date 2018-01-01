Всадник без головы. Томас Майн Рид (книга, 2020) слушать онлайн

1850 год, США, Техас. Дочь богатого плантатора, хозяина гасиенды Каса-дель-Корво, – Луиза, влюбилась в бедного мустангера Джеральда Мориса. В ночь, когда произошло их тайное свидание, пропал еe брат Генри. Подозрение в убийстве падает на Джеральда, которого нашли в крови, со следами борьбы на теле и в �одежде Генри. Ещe минута и разъяренная толпа линчевала бы Джеральда, но тут появляется таинственный Всадник без головы… ©



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