Всадник без головы (спектакль). Томас Майн Рид (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Она дочь богатого плантатора, он бедный мустангер, а значит, их любовь обречена преодолевать препятствия. Но поверит ли девушка тому, что ее возлюбленный не стал убийцей ее брата? Радиоспектакль с участием Василия Ланового воскресит перед вами знаменитую драму, разыгравшуюся вокруг таинственного всадника, который неутомимо скакал по прериям… без головы. Пересказал М.Н.Тарловский. В ролях Бритчева Е., Бурделов О., Коврижных А., Лановой В., Лобанова Ю., Щербинин О.



Всадник без головы (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.