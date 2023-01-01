Всадник без головы (спектакль). Томас Майн Рид
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Всадник без головы (спектакль). Томас Майн Рид

Всадник без головы (спектакль). Томас Майн Рид (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература147 мин12+

Сюжет

Она дочь богатого плантатора, он бедный мустангер, а значит, их любовь обречена преодолевать препятствия. Но поверит ли девушка тому, что ее возлюбленный не стал убийцей ее брата? Радиоспектакль с участием Василия Ланового воскресит перед вами знаменитую драму, разыгравшуюся вокруг таинственного всадника, который неутомимо скакал по прериям… без головы. Пересказал М.Н.Тарловский. В ролях Бритчева Е., Бурделов О., Коврижных А., Лановой В., Лобанова Ю., Щербинин О.

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