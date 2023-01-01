ВІРШІ. Максим Рильський (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Максим Рильський – український поет, перекладач, публіцист, громадський діяч, мовознавець, літературознавець, академік АН УРСР. У сім років написав перший вірш, а 1910 р. вийшла дебютна збірка «На білих островах». У радянську добу Рильський написав 35 книжок поезій, найкращі серед яких – «Знак терезів» (1932), «Літо» (1936), «Україна», «Збір винограду» (1940), «Слово про рідну матір», «Троянди й виноград» (1957), «Голосіївська осінь», «Зимові записи» (1964); чотири книжки ліро-епічних поем, багато перекладів зі слов'янських та західноєвропейських літератур, наукові праці з мовознавства та літературознавства.



ВІРШІ слушать на видеосервисе Wink.