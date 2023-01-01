Время всегда хорошее. Евгения Пастернак,Андрей Жвалевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Валентинович Жвалевский (род. 1967) – писатель, сценарист. Евгения Борисовна Пастернак (род. 1972) – писатель, соавтор Андрея Жвалевского. Оля и Витя, главные герои повести «Время всегда хорошее», – обычные дети. Как и все их сверстники, они учатся в школе, заводят друзей, смеются и огорчаются. Разница между ними в том, что Оля живeт в 2018 году, а Витя – в уже далeком 1980-м. Однажды дети заболевают и во сне чудесным образом меняются местами. Точнее, временами. Вот здесь и начинается самое интересное… Когда же лучше жить, в будущем или прошлом? Изменились ли почти за сорок лет люди? Или абсолютно неважно, в какую эпоху живeт человек, а всe зависит от него самого? Слушайте – и многое поймeте. Аудиокнига для детей среднего и старшего школьного возраста. Рекомендуется для прослушивания также их родителям© Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак © Музыка – Леонид Атабеков © ООО «1С-Паблишинг»



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