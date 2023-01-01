Время твари. Том 2. Роман Злотников,Антон Корнилов
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Время твари. Том 2. Роман Злотников,Антон Корнилов

Время твари. Том 2. Роман Злотников,Антон Корнилов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези535 мин12+

Сюжет

Настало время решающей битвы. Битвы, о которой еще долгие века будет помнить мир Шести Королевств. Потому что воины Высокого Народа вновь вышли к людям. Но не с тем, чтобы сражаться с ними. А чтобы встать на их сторону в жестоком противостоянии с древним злом Блуждающего Бога… И никто из людей в тяжкие те дни не задумывался, чем придется платить за помощь эльфов…

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Фэнтези

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