Время твари. Том 1. Роман Злотников,Антон Корнилов
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Время твари. Том 1. Роман Злотников,Антон Корнилов

Время твари. Том 1. Роман Злотников,Антон Корнилов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези602 мин12+

Сюжет

Накрепко скованы могуществом Константина сердцевинные земли великого Гаэлона. Однако феодалы дальних рубежей этого королевства не признали власти мага-узурпатора, в чьих жилах не течет ни капли благородной крови. И, чтобы узаконить свое право государя, Константин решает взять в жены дочь убитого им короля – принцессу Литию… Но она давно уже в пути к загадочным и жутким Туманным Болотам, где стоит на страже всех Шести Королевств Болотная Крепость Порога. И двое рыцарей Братства Порога сопровождают ее высочество. Каждый из этих двоих готов умереть за свою госпожу, и каждый – стоит целой армии. Но получится ли у них противостоять магам и демонам Константина? Сумеет ли остановить идущие к Болотной Крепости бесчисленные полчища узурпатора сэр Эрл – рыцарь Братства Порога, вставший во главе тех, кому Долг и Честь велят сражаться во имя свержения с гаэлонского престола лжекороля?

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Фэнтези

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