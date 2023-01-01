Время сирот. Николай Побережник (книга, 2020) слушать онлайн

Из отличников выпуска школы сирот с военным уклоном – в одного из самых разыскиваемых преступников. Из простодушного юноши – в жесткого, не знающего жалости к себе воина, ищущего смерти. Из южных долин – в голые степи, а затем на фронтир, на продуваемые северными ветрами перевалы высоких гор. Вернуть свое имя и покорить этот мир, мир Эрты. Мир угля и пара, дирижаблей, паровозов и первых самобеглых колясок. Безудержная, слепая роскошь – и жалкая, голодная нищета. Блеск золота на фоне голодных глаз. Роскошные витрины и лачуги бедноты… это лишь начало пути.



Время сирот слушать на видеосервисе Wink.