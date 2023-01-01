Время огня. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Благими намерениями, как известно, выложена дорога в ад. Гениальный замысел российских ученых обернулся катастрофой планетарного масштаба. При попытке создания подпространственных тоннелей вместо одной Чернобыльской образовалось целых пять аномальных Зон, изолированных от нашего мира гравитационными барьерами. А где Зоны – там и сталкеры! А также побочные продукты бурного развития нанотехнологий – скорги, драконы, гарпии, химеры и прочие механоиды. Ничем не примечательный до поры сталкер по кличке Леший только и успевает, что добывать разные ценные артефакты, востребованные на рынке Пятизонья да отбиваться от злобных биомехов, искусственный интеллект которых прогрессирует с невиданной скоростью. Опытному в разных сомнительных делишках Лешему нет никакого дела до забот военного чистильщика Максима Соколова, но приходится за него впрягаться. Иначе весь мир пойдет к черту!



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