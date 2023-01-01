Время одиночек. Артем Каменистый (книга, 2020) слушать онлайн

"Время одиночек" – фантастический роман Артема Каменистого, первая книга цикла «Безымянная Империя», жанр боевое фэнтези. Мир, переживший армагеддон, полон парадоксов. Здесь на экваторе зеленеют светлые дубравы, а на полюсах продолжают таять ледники. Пережив крушение земли и небес, уцелевшие осваивают то, что пощадила война Древних. Заповедь «поделись с ближним» здесь неизвестна, готовьтесь к новому переделу мира – здесь становится тесно. Сын от брака кочевницы из народа изгоев и человека с небес становится интересным слишком многим – в интригах сейчас не погряз лишь ленивый. Вот только заполучить его не получается, ведь сам того не зная, он обманул всех, в том числе и себя. Теперь юный кочевник готов на все – ад, в которые его завела глупая ошибка, он согласен променять на берег, выжженный Древними.



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