Время и снова время. Бен Элтон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый роман Бена Элтона – это удивительные приключения во времени, в череде альтернативных версий ХХ века, среди которых наша собственная – совсем не худшая. 1 июня 1914 года. Хью Стэнтон – отставной спецназовец и знаменитый авантюрист, самый одинокий человек на свете. Те, кого он знал и любил, еще не родились. Он прибыл из будущего – перепрыгнул с одного временного витка на другой, воспользовавшись посланием сэра Исаака Ньютона, которое тот завещал вскрыть через столетия после своей кончины. У Хью Стэнтона есть миссия. Он спаситель человечества. Хью предстоит изменить жуткую историю столетия, обратить Век смерти в Золотой век. Он должен предотвратить мировую войну, не дать Гаврило Принципу убить эрцгерцога Франца Фердинанда. Но может ли одна пуля погубить целый век? И если да, то сможет ли другая пуля его спасти? Бен Элтон – мощный, значительный персонаж современной британской культуры. Он один из невероятной компании, куда входили Стивен Фрай, Эмма Томпсон и Роуэн Аткинсон. Стенд-ап комик, сценарист таких шоу, как «Черная гадюка» и «Мистер Бин». С конца восьмидесятых Элтон взялся за романистику и преуспел. Все его книги стабильно оккупировали верхние строчки рейтингов продаж.



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