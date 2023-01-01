Время – деньги!. Бенджамин Франклин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Реально полезные советы от одного из самых успешных американцев в истории. История Бенджамина Франклина – это одна из самых увлекательных историй жизни человека, который всего в своей жизни добился сам, прошел путь от недоучки до знаменитого публициста и ученого. Его портрет исполнен на стодолларовой банкноте США. Бенджамин Франклин (17 января 1706 – 17 апреля 1790) – политический деятель, дипломат, учeный, изобретатель, журналист, издатель и масон. Один из лидеров войны за независимость США. Первый американец, ставший иностранным членом Российской академии наук. Его биография находится в лидерах скачивания в Интернете во всем мире и будет интересна тем, кто ищет новые идеи, интересуется историей и не стоит на месте. В аудиокнигу вошли знаменитые «Советы молодому торговцу».



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