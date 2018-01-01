Время – деньги!. Бенджамин Франклин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание включает в себя две знаменитые работы «Автобиография» и «Совет молодому торговцу, написанный старым» Бенджамина Франклина (1706 – 1790 гг) – американского политического деятеля, дипломата, изобретателя и писателя, одного из лидеров войны за независимость США. "Автобиография" – одно из крупных и наиболее известных произведений Франклина была начата Франклином в 1771 году в Англии и писалась в течение многих лет. Как видно из писем, Франклин намеревался писать «Автобиографию» до конца жизни, но общественно-политическая деятельность и пошатнувшееся в последние годы здоровье помешали осуществлению задуманного. Поэтому «Автобиография» заканчивается сообщением о прибытии Франклина в Лондон в июле 1757 года. Первая часть «Автобиографии» написана в форме письма к сыну – Вильяму Франклину (будущему губернатору Нью-Джерси). В 1748 году Бенджамин Франклин издал свою работу под названием «Совет молодому торговцу, написанный старым»,именно в ней Франклин впервые употребил фразеологизм «время-деньги». © ИДДК



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