Вредная ведьма для дракона. Вероника Крымова (книга, 2020) слушать онлайн

«Вредная ведьма для дракона» – фантастический роман Вероники Крымовой, жанр любовное фэнтези. Наше семейство всегда любило влипать в неприятности. Взять хотя бы бабушку, которая превратила короля в крысу, бедняга до конца дней не мог оправиться от шока. Бабулю отправили в ссылку, а род покрыли позором. Сейчас вот мой брат решил соблазнить девушку, предназначенную в жены единственному дракону и стражу королевства, графу де Отерону. Возлюбленная оказалась беременна и теперь у парочки одна надежда на меня, мисс Румильду Купер. Я должна отправиться к обманутому жениху под видом долгожданной невесты и вынудить его расторгнуть помолвку. Правда задачу весьма осложняет фамильная способность искать приключения на свою…голову и чертовская притягательность мужчины, в объятия которого я угодила.audionautix.com Jason Shaw / Acoustic Guitar #1© Крымова Вероника © ИДДК



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