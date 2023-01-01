Вредина для Чемпиона. Илона Шикова (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Илоной Шиковой – «Вредина для Чемпиона». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Дианой Гагариной. Меня зовут Алексей Пантелеймонов, и до недавнего времени я не представлял свою дальнейшую жизнь без спорта. Пока отец не “подложил свинью” – переписал на меня весь свой бизнес. И теперь вместо чемпионата мира мне приходится сидеть в кресле генерального директора. Еще и случайная встреча с одной очаровательной врединой спутала все карты. Я ненавижу ее, потому что пять лет назад она мне не поверила, перечеркнув всe, что между нами было. И сейчас я собираюсь ей отомстить, забрав самое дорогое, что у нее есть. Только к чему приведет моя месть? От ненависти до любви один шаг, но между нами пока целая пропасть… Читается как отдельная книга! На счету актрисы Дианы Гагариной дубляж в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



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