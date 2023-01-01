Врата смерти. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Он пришел из нашего мира… Его называли… Ведун! Олегу так и не удалось вернуться в свое время, чтобы вернуть к жизни торкскую невольницу и помешать колдунам из Каима открыть ворота смерти. Он вынужден продолжать свой путь по дорогам Древней Руси, спасая людей от порчи и болезней, сражаясь с кол�дунами и обычными лесными татями, доказывая свое право на звание ведуна князьям и обычным смертным. На длинных лесных тропах он все же узнает тайну колдунов-братьев, исполняет до конца свой зарок и испивает костяную чашу прекрасной богини Мары.



Врата смерти слушать на видеосервисе Wink.