Врата смерти. Александр Прозоров
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Врата смерти. Александр Прозоров

Врата смерти. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези788 мин12+

Сюжет

Он пришел из нашего мира… Его называли… Ведун! Олегу так и не удалось вернуться в свое время, чтобы вернуть к жизни торкскую невольницу и помешать колдунам из Каима открыть ворота смерти. Он вынужден продолжать свой путь по дорогам Древней Руси, спасая людей от порчи и болезней, сражаясь с колдунами и обычными лесными татями, доказывая свое право на звание ведуна князьям и обычным смертным. На длинных лесных тропах он все же узнает тайну колдунов-братьев, исполняет до конца свой зарок и испивает костяную чашу прекрасной богини Мары.

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