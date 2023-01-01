Врачебные тайны. 26 вдохновляющих медицинских случаев, которые заставляют поверить в чудо. Скотт Колбаба (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Даже врачи, которые всему ищут научное обоснование и скептически относятся к чудесам, иногда сталкиваются с необъяснимыми ситуациями. Около десяти лет назад к доктору Скотту Колбабе обратился пациент с сильной болью в правой верхней части живота, типичной для проблем с желчным пузырем. К удивлению врача, анализы крови и результаты ультразвукового исследования желчного пузыря и печени оказались нормальными. Колбаба не знал, в чем проблема, и записал пациента на более тщательное обследование желчного пузыря. Следующей ночью врачу приснился странный сон, в котором его пациенту сделали томографию легких. Это казалось нелогичным, ведь боль была в животе, а не в груди. Тем не менее Колбаба решил прислушаться к своей интуиции и записал пациента на томографию грудной клетки. К его огромному удивлению, у пациента обнаружили тромб в правом легком рядом с диафрагмой. Выяснилось, что у него наследственные проблемы со свертываемостью крови, и ему назначили кроворазжижающие препараты. Сон Колбабы спас жизнь этому человеку. Врача так впечатлила эта ситуация, что он стал расспрашивать своих коллег, было ли в их практике нечто подобное. Многие врачи, особенно пожилые, рассказали ему об удивительных случаях, не имеющих научного объяснения.



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