Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

То, что человечество все еще существует, это заслуга людей одной-единственной профессии – врачей. Потому что, если бы не они, все остальные профессии могли бы людям уже не понадобиться. На всех жителей нашей планеты хватило бы пары-тройки солидных эпидемий и банального гриппа, чтобы на месте всего, что мы сегодня имеем, образовалась бесконечная и безжизненная пустыня. Любая попытка исследовать историю медицины непременно приводит нас к отдельным историям конкретных людей, посвятивших свою жизнь том, чтобы мы не исчезли как вид. И это стоит того, чтобы обстоятельно поговорить о российских врачевателях и их западных коллегах, о войне, объявленной ими болезням и эпидемиям, и о том, как они, шаг за шагом отодвигая границы смертельной опасности и преодолевая предрассудки, добились невероятного успеха. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Тайны Сибири, или Зачем Россия ее завоевала», «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Кто в России не ворует, или Два сына императора Павла», «Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси», «Сыщик, ищи вора! Или самые знаменитые разбойники России», «Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора».



Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России слушать на видеосервисе Wink.