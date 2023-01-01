Впотьмах. Жанета. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Иванович Куприн – колоритнейшая фигура русской культуры. Он был жаден до жизни, перепробовал едва ли не все возможные профессии, старался заглянуть во все уголки Земли. Потому-то так роскошно богато и полновесно всe, что он оставил нам в литературе. Яркость его книг сравнима разве чт�о с картинами Кустодиева. Но эти два рассказа – особенные. Они о сломленных людях. И такая щемящая нота была, видимо, свойственна певцу России. И весьма любопытно, – «Впотьмах» – он написал в самом начале своего пути, а «Жанету» на закате, в эмиграции, в ПарижеЕ Как изменились его герои! Как изменился он сам! И лишь магия слова осталась неизменной!



Впотьмах слушать на видеосервисе Wink.