WinkАудиокнигиВозвращение примитива. Антииндустриальная революция. Айн Рэнд,Питер Шварц
Возвращение примитива. Антииндустриальная революция. Айн Рэнд,Питер Шварц (книга, 2017) слушать онлайн
2017, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн918 мин12+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»
Сюжет
Кого выпускает современная средняя и высшая школа – независимых, творческих, сильных профессионалов или слабых, безликих невротиков-невежд? Что такое мультикультурность: попытка сделать мир более справедливым, разнообразным и ярким или уступка дикости нецивилизованных народов и шаг назад на пути к прогрессу? Чего на самом деле добиваются зеленые движения, маскируя под лозунгами о защите природы желание вновь загнать человека в прокрустово ложе страха и беспомощности? На эти и другие провокационные вопросы Айн Рэнд отвечает со свойственными ей бескомпромиссностью и мощными аргументами, заручившись поддержкой своего союзника – разума. © Storytel
Возвращение примитива слушать на видеосервисе Wink.