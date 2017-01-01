Возвращение примитива. Антииндустриальная революция. Айн Рэнд,Питер Шварц (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Кого выпускает современная средняя и высшая школа – независимых, творческих, сильных профессионалов или слабых, безликих невротиков-невежд? Что такое мультикультурность: попытка сделать мир более справедливым, разнообразным и ярким или уступка дикости нецивилизованных народов и шаг назад на пути к прогрессу? Чего на самом деле добиваются зеленые движения, маскируя под лозунгами о защите природы желание вновь загнать человека в прокрустово ложе страха и беспомощности? На эти и другие провокационные вопросы Айн Рэнд отвечает со свойственными ей бескомпромиссностью и мощными аргументами, заручившись поддержкой своего союзника – разума. © Storytel



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