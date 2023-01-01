Возвращение оборотней. Андрей Белянин,Галина Черная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Они вернулись! Они всегда возвращаются, если хоть кому-то в этом мире (настоящем, прошлом и даже будущем) грозит беда. Разве Алина позволит пропасть биороботу Стиву, давно и безнадежно в нее влюбленному? Разве командор Орлов сможет пройти мимо хитрого шурале и жуткого демона Гармонаги, мечтающего уничтожить старую Прагу? Разве говорящий кот Профессор (он же агент 013, Пусик, Толстун, Стальной Коготь и т.д. и т.п.) не бросится защищать семейную честь своих друзей от происков коварного Казановы, желающего завладеть Маской Смерти?! А ведь еще где-то в далеком Египте трое котят уже хотят знать, кто их папа…



Возвращение оборотней слушать на видеосервисе Wink.