Возвращение Легенды. Владимир Кучеренко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пока эльфийки, оказавшиеся на Земле, пробуют на вкус места для поцелуев в кинотеатре, участвуют в данс-батлах ночного клуба и умиляются примитивными достижениями дрессировщиков и фокусников в цирке, наши «попаданки» устраивают на чужой планете революцию, выращивают дракона и думают о замужестве с царем орков и архимагом. В это же время у парня из российской глубинки проявляются феноменальные способности к магии, развивать которые он пытается в обоих мирах, проходя сквозь пространственные Врата в теле возлюбленной. Землянину предстоит не только узнать тайну своей семьи, оценить возможности эльфийского организма, заменить невесту-миротворицу, вершить возмездие, но и на собственной шкуре прочувствовать все прелести первой стадии… беременности. Кроме того, потягаться с толкинистами на их поприще захотят вездесущие агенты Интерпола. За всем этим «весельем» будут следить демиурги, до тех пор, пока одна из фигур в их Большой Игре не начнет осознавать собственную силу. Тут высшим существам станет не до смеха – ведь, выйдя из-под контроля, пешка может превратиться в ферзя и попытаться изменить сценарий.



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