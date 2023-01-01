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Возрождение Феникса. Книга 10. Григорий Володин (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези503 мин16+
Сюжет
«Возрождение Феникса» – фантастический роман Григория Володина, десятая книга одноименного цикла, жанр попаданцы, бояръ-аниме, альтернативная история. Враги падут. Но Сеня лишится всего – престола, семьи, жен, божественности. Сможет ли он вернуть свою прежнюю жизнь? Победа или поражение. Пут�ь только один. Рискнуть всем, не оглядываясь назад. Иначе души твоих любимых навсегда сгинут в Хаосе.
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