Возрождение Феникса. Книга 10. Григорий Володин
Wink
Аудиокниги
Возрождение Феникса. Книга 10. Григорий Володин

Возрождение Феникса. Книга 10. Григорий Володин (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези503 мин16+

Сюжет

«Возрождение Феникса» – фантастический роман Григория Володина, десятая книга одноименного цикла, жанр попаданцы, бояръ-аниме, альтернативная история. Враги падут. Но Сеня лишится всего – престола, семьи, жен, божественности. Сможет ли он вернуть свою прежнюю жизнь? Победа или поражение. Путь только один. Рискнуть всем, не оглядываясь назад. Иначе души твоих любимых навсегда сгинут в Хаосе.

Возрождение Феникса слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг