WinkАудиокнигиВозмутитель спокойствия. Леонид Соловьев
Возмутитель спокойствия. Леонид Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Юмор, Современная проза617 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
СОЛОВЬЕВ Леонид Васильевич (1906-1962) – русский писатель. Соловьеву удалось перенести народный эпос Востока, существующий в виде баек и анекдотов в разряд высокой литературы, избежав при этом высокомерия и конъюнктурных прикрас. Первая часть Повести о Ходже Насреддине – «Возмутитель спокойствия» – рассказывает о приключениях героя в Бухаре, она уморительно смешна и динамична. Вторая – «Очарованный принц» – более размерена и эпична. И если в первой части мы имеем дело непосредственно с Ходжой Насреддином, то вторая – больше об авторе, оставшемся верным своей юности, своей первой родине и первой любви, которой в глубине души остается верен каждый из нас.
Возмутитель спокойствия слушать на видеосервисе Wink.