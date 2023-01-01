Возлюби ближнего своего. Эрих Мария Ремарк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Начало 1940 годов. Расцвет нацисткой Германии. По дорогам предвоенной Европы скитается группа эмигрантов. Они перемещаются из страны в страну от границы к границе. Получение вида на жительство – единственная мечта этих вынужденных переселенцев. Но если они оказались не нужны своей родине, они �оказываются лишними и в любой другой стране. И все же, несмотря ни на что, даже в это безумно тяжелое время они остаются людьми с большой буквы, людьми, большими чем их надсмотрщики и истязатели. Они любят, они сопереживают, они просто живут. Также не пропустите аудиокниги Эриха Марии Ремарка: «Три товарища», «Жизнь взаймы», «Триумфальная арка», «Черный обелиск»



Возлюби ближнего своего слушать на видеосервисе Wink.