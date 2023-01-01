Вожак для принцессы. Вера Чиркова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вера Андреевна Чиркова – современная российская писательница, известная своими увлекательными приключенческими романами в жанре романтического фэнтези. Слушателям предлагается вторая книга из трилогии «Маглор». Свершилось! В столицу Дройвии прибыла из Сандинии юная принцесса Мэлинсия, дочь покойного короля и ведьмы. Значит, будет свадьба, и жених уже выбран: племянник правителя дроу. Он молод, простодушен и честен, принцесса мила и учтива… но почему же при взгляде на них хмурится главный магистр Дройвии? Да и правитель что-то темнит. Хладнокровен лишь маг, сопровождающий принцессу по контракту, но это кажущееся спокойствие очень обманчиво. Просто никто не должен догадаться, какие секреты хранит маглор Иридос и какие планы лелеет. Но и самому маглору пока невдомeк, что судьба уготовила для него другой путь и уже расставила на нeм ловушки и тайные знаки…



Вожак для принцессы слушать на видеосервисе Wink.