Воздушный стрелок. Опричник. Антон Демченко (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного российского писателя-фантаста Антона Демченко «Воздушный стрелок. Опричник» – шестую в серии Воздушный стрелок. Аудиокнига озвучена популярным артистом театра и известным актером Александром Городиским. Что может быть лучше, чем жизнь вдали от столичных тревог и боярских интриг? Но и здесь, в захолустном приграничном воеводстве, о мирной жизни говорить не приходится. Созданный Кириллом наемный отряд требует внимания как бы не больше, чем ученицы. Да и не всем соседям пришелся по нраву возникший словно из ниоткуда конкурент, с грацией медведя-шатуна вломившийся на давно устоявшийся и поделенный рынок. Народ в здешних местах резкий, к компромиссам не склонный, доброе слово за слабость почитает, а монету в чужом кармане за личное оскорбление. О каком спокойствии в таких условиях речь вести? Да тут еще и выторгованный у цесаревича год свободы истекает, а значит, вновь придется опричному боярину Кириллу Николаеву-Скуратову окунуться в столичную круговерть с ее боярскими склоками да родовой враждой. А ведь какие планы были, какие замыслы… Ну да, может, и удастся еще повернуть дело к своей пользе, а?



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