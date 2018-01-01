Воздушный стрелок. Наемник. Антон Демченко (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного российского писателя-фантаста Антона Демченко «Воздушный стрелок. Наемник» – четвертую в серии «Воздушный стрелок». После суматошного, насыщенного событиями года Кирилл Николаев совсем не горит желанием окунуться в очередную авантюру. У юного гранда и без того уйма планов и дел. Но кто ж его будет спрашивать? И вот вместо возведения «крепости» – будущего родового гнезда и обучения набранных учеников Кирилл вновь вынужден искать выход из тупика, в который его завели интриги неразборчивого в средствах сюзерена. Что ж, бывшему офицеру, бояричу и мещанину не привыкать ломать чужие планы. А собственные… их можно и сдвинуть немного, раз уж так сложились обстоятельства. ©



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