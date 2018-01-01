Войны богов. Алексей Рудаков (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет третью аудиокнигу «Войны богов» популярной серии писателя фантаста Алексея Рудакова – «За пологом из молний». Чужая, покрытая льдом и снегом планета. Настойчивый писк зуммера – кислород на исходе. Разбитый корабль незнакомой конструкции. И – никого рядом. Игорь Маслов, получивший смертельное ранение в ходе стычки с боевым отрядом Слуг, обнаруживает себя в новом мире, где ему предстоит выжить и найти путь домой. Чужие расы, иные технологии, боевые механоформы, космические и наземные бои. Книга «Войны Богов», третья в цикле «За пологом из Молний» написана в популярном стиле «Выживание» и обещает читателю множество приключений и неожиданных поворотов сюжета. Вместе с Игорем вам предстоит познакомиться с тремя расами, населяющими кольцевое звeздное скопление и найти путь к его центру где обитают Боги – повелители местных звeзд. ©



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