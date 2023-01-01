Война за ведьмино наследство. Маргарита Блинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Маргарита Блинова – популярная писательница, работающая в жанрах романтического и юмористического фэнтези. Еe перу принадлежит немало циклов романов, большая часть которых вышла в издательстве «Эксмо». Пред вами очередная книга Маргариты Блиновой в аудиоформате. Героине романа неожиданно досталось наследство от еe таинственной троюродной бабушки, но счастья не принесло, а вот хлопот прибавилось. Ведь бабушка была ведьмой, и наследство необычное. Итаре и еe ручной рыси приходится обживаться на новом месте. Много и других проблем: внучка унаследовала не только бабушкин дом, но и долги чародейки некоему магическому обществу «Магнус». Теперь гномий банк пытается арестовать счета героини, а попутно сосед задумал перекупить еe землю. Более того, на новом месте Итаре постоянно снятся кошмары. Как справится со всеми этими напастями тихой провинциалке? Возможно, придeтся измениться и превратиться в настоящую фурию. Подробности – в аудиокниге.



Война за ведьмино наследство слушать на видеосервисе Wink.