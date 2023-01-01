Война миров. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «Ардис» предлагает вам послушать аудокнигу «Война миров», самый, пожалуй, известный роман английского писателя Герберта Уэллса, написанный в 1897 году. Ставший классикой научной фантастики, роман неоднократно переиздавался, переведeн на множество языков Земли, стал основой многих фильмов, спектаклей, комиксов, сериалов и компьютерных игр.



Война миров слушать на видеосервисе Wink.