WinkАудиокнигиВойна миров. Герберт Уэллс
Война миров. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Фантастика489 мин12+
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Сюжет
Студия «Ардис» предлагает вам послушать аудокнигу «Война миров», самый, пожалуй, известный роман английского писателя Герберта Уэллса, написанный в 1897 году. Ставший классикой научной фантастики, роман неоднократно переиздавался, переведeн на множество языков Земли, стал основой многих фильмов, спектаклей, комиксов, сериалов и компьютерных игр.
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