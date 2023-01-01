Война миров. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наверное, сколько существует человечество, столько и мечтает о встрече с внеземной цивилизацией, с инопланетянами. Чаще всего наше воображение рисует себе добродушных существ, наделенных гораздо более высоким интеллектом, чем мы, которые смогут дать нам какие-то новые знания, обучить новым т�ехнологиям, короче сделать нашу жизнь лучше и комфортнее. Но вполне вероятен и другой сценарий развития событий, такой, как описан в романе Герберта Уэллса «Война миров». Когда неподалеку от Лондона высадились далеко не дружелюбные инопланетные существа, а агрессивные полные ненависти марсиане, цель которых – уничтожить все живое на нашей планете.



Война миров слушать на видеосервисе Wink.