Война Кланов. Борис Романовский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Война Кланов – фантастический роман Бориса Романовского, четвертая книга цикла «Андрей», жанр постапокалипсис, РеалРПГ, боевая фантастика. Пока я прохлаждался в Африке, на родине произошло множество событий. Зомби создали своe поселение рядом с моим городом, а ближайшие людские города объед�инились в Союз и точат клинки. В это же время внутри Архитекторов предатели плетут интриги, а из Китая неизбежно надвигается бесчисленная орда зомби. И это лишь часть проблем, которые мне предстоит решить после моего возвращения домой.



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