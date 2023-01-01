WinkАудиокнигиВойна Кланов. Борис Романовский
Война Кланов. Борис Романовский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика625 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Война Кланов – фантастический роман Бориса Романовского, четвертая книга цикла «Андрей», жанр постапокалипсис, РеалРПГ, боевая фантастика. Пока я прохлаждался в Африке, на родине произошло множество событий. Зомби создали своe поселение рядом с моим городом, а ближайшие людские города объед�инились в Союз и точат клинки. В это же время внутри Архитекторов предатели плетут интриги, а из Китая неизбежно надвигается бесчисленная орда зомби. И это лишь часть проблем, которые мне предстоит решить после моего возвращения домой.
Война Кланов слушать на видеосервисе Wink.