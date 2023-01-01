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Война и мир. В 4-х томах. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика4430 мин12+
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Сюжет
Лев Николаевич Толстой – русский писатель, классик отечественной и мировой литературы. "Война и мир" – всемирно известный роман-эпопея Л.Н.Толстого – ни по своим масштабам, ни по своей структуре не похож на классический роман. В нем нет традиционного любовного треугольника, любовного ил�и социального конфликта как основы сюжета. В романе уравнены в своем значении исторические сцены и сцены частной, семейной жизни. Уже многие годы каждый из читателей находит в толще томов страницы, волнующие именно его сердце. Без сокращений: Том 1 – 16 часов 49 минут Том 2 – 19 часов 05 минут Том 3 – 20 часов 11 минут Том 4 – 17 часов 45 минут
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