Война и мир. В 4-х томах. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издается без сокращений «Война и мир» – одно из высших достижений художественного гения Л.Н. Толстого. Книга потребовала от писателя громадных усилий. В 1869 году в черновиках «Эпилога» Толстой вспоминал то «мучительное и радостное упорство и волнение», с какими работал на протяжении семи лет. Это были годы «непрестанного», – по его же словам, – и исключительного труда при наилучших условиях жизни». В наброске к предисловию к «Войне и миру» Толстой писал, что в 1856 году начал писать повесть, «герой которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешeл к 1825 году… Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым, семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпала с … эпохой 1812 года… Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться ещe ярче в эпоху неудач и поражений…» Так Толстой постепенно пришeл к необходимости начать повествование с 1805 года. Роман «Война и мир» имел большой успех. Отрывок из романа под названием «1805 год» появился в «Русском вестнике» в 1865 году. В 1868 году вышли три его части, за которыми вскоре последовали остальные две (всего четыре тома).Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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