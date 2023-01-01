Война и мир. Том 4. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей с самым известным романом Л.Н.Толстого «Война и мир». Заключительный том эпопеи открывает с новой стороны ее героев, а знакомые сюжетные линии получают неожиданный поворот. Нравственные перемены в Наташе Ростовой после смерти князя Андрея, любовь Николая Ростова и княжны Марьи Болконской, знакомство Пьера Безухова с Платоном Каратаевым во французском плену… Разрозненные, казалось бы, события выстраиваются в неразрывную цепь, дополняя и проясняя философскую идею гениального писателя.



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