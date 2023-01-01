Война и мир. Том 4. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великий роман великого русского писателя, ставшего всемирно известным классиком литературы. Заключительный том эпопеи открывает с новой стороны ее героев, а знакомые сюжетные линии получают неожиданный поворот. Нравственные перемены в Наташе Ростовой после смерти князя Андрея, любовь Николая Ростова и княжны Марьи Болконской, знакомство Пьера Безухова с Платоном Каратаевым во французском плену… Разрозненные, казалось бы, события выстраиваются в неразрывную цепь, дополняя и проясняя философскую идею гениального писателя-гуманиста. "Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз…"



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