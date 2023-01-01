Война и мир. Том 3. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей с самым известным романом Л.Н.Толстого «Война и мир». В третьем томе в мельчайших деталях показан переход французских войск через Неман и сдача Смоленска, Бородинская битва и пожар Москвы. Лицемерному штрафу за использование ф�ранцузского языка противопоставлен героический поступок Пьера Безухова, который спасает из горящего дома девочку.



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