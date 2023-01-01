WinkАудиокнигиВойна и мир. Том 3. Лев Толстой
Война и мир. Том 3. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика1480 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Великий роман великого русского писателя, ставшего всемирно известным классиком литературы. Переход французских войск через Неман и сдача Смоленска, Бородинская битва и пожар Москвы показаны в книге в мельчайших деталях. Лицемерному штрафу за использование французского языка противопоста�влен героический поступок Пьера Безухова, который спасает из горящего дома девочку… Многоплановые картины исторических событий и яркие образы героев романа будут завершены в заключительном томе.
Война и мир слушать на видеосервисе Wink.