Война и мир. Том 3. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великий роман великого русского писателя, ставшего всемирно известным классиком литературы. Переход французских войск через Неман и сдача Смоленска, Бородинская битва и пожар Москвы показаны в книге в мельчайших деталях. Лицемерному штрафу за использование французского языка противопоста�влен героический поступок Пьера Безухова, который спасает из горящего дома девочку… Многоплановые картины исторических событий и яркие образы героев романа будут завершены в заключительном томе.



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