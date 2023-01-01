Война и мир. Том 2. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великий роман великого русского писателя, ставшего всемирно признанным классиком литературы. Разгорающаяся война 1812 года, дуэль Пьера Безухова с бесшабашным Долоховым, масонские собрания и первый бал Наташи Ростовой – переплетающиеся сюжетные линии сохраняют интригу повествования. Новые �исторические события и драматические перемены в судьбах героев будут представлены в следующих томах.



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