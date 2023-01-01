Война и мир. Том 2. Лев Толстой
Wink
Аудиокниги
Война и мир. Том 2. Лев Толстой

Война и мир. Том 2. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика1355 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Великий роман великого русского писателя, ставшего всемирно признанным классиком литературы. Разгорающаяся война 1812 года, дуэль Пьера Безухова с бесшабашным Долоховым, масонские собрания и первый бал Наташи Ростовой – переплетающиеся сюжетные линии сохраняют интригу повествования. Новые исторические события и драматические перемены в судьбах героев будут представлены в следующих томах.

Война и мир слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг