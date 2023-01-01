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Война и мир. Том 2. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Классика1244 мин12+
Сюжет
"Война и мир" – самый известный роман Льва Николаевича Толстого, как никакое другое произведение писателя, отражает глубину его мироощущения и философии. Эта книга из разряда вечных, потому что она обо всем – о жизни и смерти, о любви и чести, о мужестве и героизме, о славе и подвиге, о войн�е и мире. Второй том рассказывает о разгорающейся войне 1812 года дуэль Пьера Безухова с бесшабашным Долоховым, масонские собрания и первый бал Наташи Ростовой – переплетающиеся сюжетные линии сохраняют интригу повествования с первой до последней страницы.
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