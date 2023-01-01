Война и мир. Том 1. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великий роман великого русского писателя, ставшего всемирно признанным классиком литературы. Первый том знакомит с высшим обществом России XIX века. Показаны взаимоотношения между родителями и детьми в семье Ростовых, сватовство у Болконских, интриги у Безуховых, вечера в салоне фрейлины А.П.�Шерер, балы в Москве и Петербурге. Исторические события 1805 и 1812 гг., детальные портреты Кутузова и Наполеона, яркие образы героев романа будут представлены в следующих томах.



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